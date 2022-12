Jaar na eerste profcontract legt AA Gent revelatie Ibrahim Salah vast tot 2026

Twee jaar zat Ibrahim Salah zonder club, twee jaar doorkruiste de Brusselaar Engeland om toch maar wat speelkansen te krijgen. De oplossing lag dichter bij huis.

De Engelse clubs hapten niet toe, AA Gent wel. En van die keuze hebben ze geen spijt in de Ghelamco Arena.



Salah bloeide open bij de beloften, tekende in december 2021 zijn eerste profcontract en trok tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee op stage naar Oostenrijk met de A-kern.

Ondertussen is Ibrahim Salah uitgegroeid tot een revelatie bij AA Gent. In 13 wedstrijden was de aanvaller goed voor één assist en twee goals, maar maakte hij vooral indruk met zijn snelheid en passeerbewegingen.