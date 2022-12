Dan toch een contractverlenging: Tarik Tissoudali tekent tot 2026 bij in Gent

Met 27 doelpunten had Tissoudali zich vorig seizoen tot clubtopschutter gekroond bij AA Gent, maar toch verliepen de onderhandelingen over een nieuw contract heel stroef. De aanvaller lonkte zelfs naar een transfer.

Zeker toen hij Marokko mee aan een WK-ticket hielp, groeide de belangstelling voor Tissoudali. Maar op 30 juli sloeg het noodlot toe en scheurde hij zijn kruisband tijdens het competitieduel tegen STVV.

In één klap mocht hij zijn transfer én zijn WK-droom opbergen. Tijdens zijn lange revalidatie vonden AA Gent en Tissoudali elkaar dan toch opnieuw. Hij tekende bij tot 2026.

"Het heeft even geduurd voor we elkaar vonden, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. KAA Gent en ik horen bij elkaar", stelt Tissoudali op de clubwebsite.