Maar één iemand is sterker dan Lianne Tan in Welsh International Badminton

Het toernooi in Wales heeft een "International Challenge"-label met een dotatie van 15.000 dollar. Tan was er als nummer 40 van de wereld derde reekshoofd, Li is 26e van de wereld en was als 2e geplaatst.



De Belgische nummer 1 bereikte de finale door achtereenvolgens de scalp te pakken van de Française Yaelle Hoyaux (BWF-64), 21-7, 21-7, de Zwitserse Jenjira Stadelmann (BWF-76), 22-20, 21-15, de Ierse Rachael Darragh (BWF-95), 21-8, 21-14 en de Française Léonice Huet (BWF-52), 21-13, 21-16.