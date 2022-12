Te laks? Ngonge moet weg bij FC Groningen: "Hij voldoet niet aan onze normen"

Ngonge kreeg afgelopen maand een boete van Groningen, omdat hij te laat was op training. In september werd hij al eens om disciplinaire redenen uit de selectie gezet.

En de maat is vol bij de Groningers, want Ngonge mag per direct vertrekken, ondanks een nog lopend contract tot 2025. In tussentijd traint hij mee met de beloften.

"Cyril is een talentvolle speler", verklaart technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Maar hoewel hij veelvuldig hierop is gewezen, voldoet hij niet aan de normen en eisen die wij stellen aan het trainen en voetballen bij FC Groningen."



Ngonge, een jeugdproduct van Club Brugge, maakte in 2018 nog zijn debuut in de blauw-zwarte hoofdmacht. Na een uitleenbeurt aan Jong PSV bleef de flankaanvaller in Nederland plakken. Hij speelde er bij RKC Waalwijk en FC Groningen.

Vorig seizoen kwam Ngonge in de schijnwerpers met een heerlijke goal tegen AZ. Zijn prachtige hakbal werd verkozen tot goal van het seizoen in de Eredivisie. In 46 wedstrijden voor Groningen scoorde Ngonge elf keer.