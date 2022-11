Alison Van Uytvanck schuift na Wickmayer ook Amerikaanse tiener opzij in Andorra

In de vorige ronde kwam Van Uytvanck als winnares uit het Belgische onderonsje met Yanina Wickmayer.



Vandaag maakte de 18-jarige Amerikaanse Katrina Scott het Van Uytvanck aanvankelijk lastig: onze landgenote hinkte in de eerste set 3-0 achterop.



Maar nadat ze 3 opslagspelletjes op een rij had afgesnoept, trok Van Uytvanck aan het langste eind: 5-7.



In het 2e bedrijf freewheelde Van Uytvanck naar een 2-5-voorsprong. Het 5e matchpunt was uiteindelijk het goede.