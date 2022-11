Erik Van Looy plaatst België pas op 13e plek, dit is zijn volledige favorietenlijst

Erik Van Looy stelde in Villa Sporza met trots zijn rangschikking voor van de 32 deelnemende landen op het WK. Voor België zag hij het somber in: een 13e plaats, na Japan, Ecuador, Denemarken en Zwitserland. In de uitzending van vrijdagavond raakten enkel de eerste 13 bekend. Benieuwd naar volledige lijst? Ontdek ze hier.