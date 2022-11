Oefening baart kunst: Richarlison toonde op training al een staaltje van zijn wereldgoal

Hij is een vechter die toonde dat hij ook een genie is.

De acrobatie van Richarlison is ook bij andere toplanden een gespreksonderwerp. Doelman Hugo Lloris, ploeggenoot bij Tottenham, uit zijn bewondering.

"Het was een absolute klasseflits", geeft de Fransman toe. "Ik ben heel blij voor hem. Hij is misschien niet de meest geliefde speler bij Brazilië, maar Richarlison is een vechter die gisteren liet zien dat hij ook een genie is."