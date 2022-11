Hein Vanhaezebrouck kijkt al vooruit: "Tegen dit Japan gaan de Belgen door"

Ook Spanje passeerde in Villa Sporza de revue. Frank Boeckx was onder de indruk van La Roja. "Het was indrukwekkend hoe ze de middenvelders vonden tegen Costa Rica, daar kunnen de Belgen wat van leren. Ook het baltempo lag heel hoog."

Arnar Vidarsson vult aan. "Ze hebben 600 passen gegeven in de eerste helft en dat geeft een goede ploeg normaal op een hele wedstrijd. Die jonge gasten voetballen ook met zoveel gemak. Ik vind het ook mooi dat ze zich tactisch kunnen aanpassen aan de tegenstander."

Ook Hein Vanhaezebrouck is vol lof. "Ik ben blij dat met Luis Enrique een absolute topcoach op het WK actief is. Je kan ze op één hand tellen. Logisch ook, want de meeste topcoaches zijn aan de slag bij de Europese topclubs. Dat is het enige gemis op een WK vind ik."