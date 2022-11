Swingend Spanje heeft geen genade met schabouwelijk Costa Rica

Spanje - Costa Rica in een notendop:

Spanje klaart de klus in een halfuurtje

Een kat-en-muisspel, dat was het duel tussen Spanje en Costa Rica. Met de wervelende Pedri als dirigent nam La Roja meteen het commando tegen het zwakke broertje in de groeps des doods. Olmo en Asensio kwamen al in de openingsminuten dicht bij de 1-0, Costa Rica kwam toen nog met de schrik vrij.



Het onvermijdelijke gebeurde dan toch na ruim 10 minuten. Op aangeven van Gavi nam Olmo de bal knap mee in de draai en oog in oog met Navas stifte hij de openingstreffer over de doelman. Tien minuten later stond het al 2-0. Asensio kreeg te veel ruimte in de zestien en trof in één tijd raak op een strakke voorzet van Jordi Alba.



Spanje gaf een masterclass balbezit, Costa Rica holde achter een ongrijpbare bal aan en maakte achteraan te veel fouten. Ook voor Duarte ging het te snel, hij haalde Jordi Alba onderuit in de zestien en Ferran Torres zette de strafschop laconiek om: 3-0 na een halfuur.