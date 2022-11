Wout van Aert kijkt uit naar klassiekers: "Misschien minder top 10-plaatsen, maar wel een grote vis"

Vorig jaar eindigde Van Aert 2e in Parijs-Roubaix, in de Ronde van Vlaanderen ging hij niet van start. "Vorig jaar had ik op het juiste moment de goede conditie, maar toen raakte ik besmet met het coronavirus."

"Uiteraard zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de grote doelen van het voorjaar. Een zege in die twee monumenten wil ik blijven najagen. Maar alles moet meezitten op zo'n dag."

"Richting de klassiekers heb ik al in mijn hoofd zitten hoe ik het zal aanpakken", vertelt Van Aert op een persmoment van zijn team..

Zijn programma in het veld heeft al vorm gekregen. Maar heeft Wout van Aert ook al een idee hoe zijn wegprogramma er zal uitzien?

"Kijk enorm uit om met Van Baarle te koersen"

Wie zal kopman zijn in welke klassieker? “De wedstrijdsituatie zal dat bepalen. Het is gewoon belangrijk dat iemand van onze ploeg wint. Dat klinkt misschien een beetje melig, maar zo is het gewoon."

Met de komst van Roubaix-winnaar Dylan van Baarle (die overkomt van Ineos Grenadiers) is Jumbo-Visma nog versterkt. “Een ploeg kan nooit te sterk zijn", lacht Van Aert. "Ik kijk er enorm naar uit om samen met Van Baarle te koersen. Ik denk dat we heel complementair zijn."

Het WK valt volgend jaar vlak na de Tour, dus dat is een moeilijke combinatie. Maar dat is ook al succesvol gebleken.

De voorbije maanden was er veel te doen over welke grote ronde Remco Evenepoel zou rijden. Hoe zit het bij Van Aert: Giro of Tour?

"Ik denk dat er nog nooit zoveel te doen is geweest over programma’s van renners in het veld en de weg. Maar de kranten geraken er vol mee en de koers leeft."



“De Tour en daarna het WK is zeker een traject dat kan. Het WK valt volgend jaar 2 weken na de Tour, dus dat is wel een moeilijke combinatie. Maar dat is ook al succesvol gebleken."