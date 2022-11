Denemarken steunt kandidatuur van Gianni Infantino voor 3e termijn niet

Denemarken had zich in de aanloop naar dit WK al als een van de meest kritische stemmen geprofileerd, maar ook de Denen konden niet opboksen tegen de FIFA en de grillen van Gianni Infantino.

De discussie rond de regenboogarmband is nog niet verteerd bij de Denen. Integendeel.

Jesper Møller, voorzitter van de Deense voetbalbond, heeft vandaag verklaard dat Denemarken volgend jaar Gianni Infantino niet zal steunen bij zijn kandidatuur voor een derde ambtstermijn als FIFA-voorzitter.

"Er is maar één kandidaat. We moeten afwachten of er nog een kandidaat komt, er is nog tijd", zegt hij over de verkiezing van maart volgend jaar. "Maar Denemarken zal de huidige voorzitter niet steunen."

"Het is een buitengewone situatie. Ik ben niet gewoon ontgoocheld, ik ben boos. Dat de spelers hiermee worden geconfronteerd, is compleet onaanvaardbaar. We moeten een antwoord bieden."