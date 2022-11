Breng je stem uit voor het Warmste Sportinitiatief van 2022

Met het Vlaams Sportjuweel voor de Beste Topsportprestatie beloont minister van Sport Ben Weyts een atleet of sportploeg, die dit jaar opmerkelijke prestaties leverde. Ze kunnen de prijs maar één keer in hun carrière winnen. Er is geen geldprijs aan verbonden, enkel een trofee. Er zijn ook prijzen voor de topsportcoach en de topsportversterker van het jaar.





Sinds vorig jaar kijken de sportprijzen ook verder dan topsport. Het Vlaams Sportjuweel voor het Warmste Sportinitiatief wil non-profitorganisaties in de bloemetjes zetten, die hun sportaanbod gebruiken om ook maatschappelijk het verschil te maken.