Vertonghen over armbandverbod: "Ik ben bang om iets te zeggen, want ik wil morgen spelen"

Eden Hazard zal morgen niet de veelbesproken "One Love"-armband dragen tegen Canada, nadat Wereldvoetbalbond FIFA ermee had gedreigd om aanvoerders die dit zouden doen automatisch een gele kaart te geven.

Ook op de persconferentie aan de vooravond van de match tegen Canada schuwt Jan Vertonghen de grote woorden over dit thema. En tegelijkertijd ook niet.

"Als je nu een statement zou maken door de band wél te dragen, dan heb ik het gevoel dat je jezelf meer straft."

"Ik ben nooit de man geweest van de grote politieke uitspraken, maar nu ben ik jammer genoeg bang om hierover dingen te zeggen. Als je al geen statement kunt maken over gewone dingen als "nee tegen racisme" of "nee tegen discriminatie"...."

"Ik ben bang om hier meer over te zeggen, want ik wil morgen graag aan de aftrap staan. Het is een spijtige zaak dat we in deze situatie zijn gebracht. En daar wil ik het bij laten. Dat zegt eigenlijk ook al genoeg."