Niet "Love", maar connectie met Tomorrowland zorgt voor verbod op Duivels-shirts

Gisteren werd even alles op een hoop gegooid. De controverse rond de aanvoerdersbanden waarmee verschillende Europese landen aanvankelijk wilden spelen op het WK, maar dat niet mochten van de FIFA, werd in verband gebracht met het nieuws dat de Rode Duivels ook niet met "Love" in hun kraag mochten spelen.

Navraag bij de Belgische voetbalbond leert dat het ene niets met het andere te maken heeft.

De FIFA heeft wel een probleem met de aanwezigheid van het logo van Tomorrowland in de kraag van het shirt. De wereldvoetbalbond ziet daar verdoken reclame in voor Tomorrowland, dat geen officiële partner is van de FIFA.

De Belgische voetbalbond (KBVB) laat in een reactie aan onze redactie weten dat ze al enkele weken op de hoogte is van het bezwaar van de FIFA. De oplossing om het logo af te plakken, was al voor het toernooi voorzien.

Ook de kleurrijke opwarmingsshirts van de Rode Duivels blijken ondertussen een probleem te zijn voor de FIFA. Bij de KBVB leefde de hoop dat de opwarmingsshirts geen probleem zouden zijn, maar ook die werden uiteindelijk afgekeurd door de FIFA.

Dat vestimentaire probleem wordt opgelost door in witte T-shirts op te warmen. In Koeweit, waar België voor het WK oefende tegen Egypte, waren de Tomorrowland-shirts wel toegelaten.