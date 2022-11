NBA: Irving maakt winnende rentree bij Nets na schorsing, Davis zorgt voor 3 op een rij voor Lakers

Eind oktober ging Irving in de fout, Brooklyn-eigenaar Joe Tsai en de NBA tikten hem meteen op de vingers. Er kwamen niet meteen excuses - Irving verdedigde zijn doen en laten zelfs op Twitter, dus legde zijn club hem een schorsing van minstens 5 matchen op mét loonverlies. Dat werden er uiteindelijk 8.



Brooklyn kondigde gisteren het einde van de schorsing aan. Daags tevoren had het woelwater zich in een exclusief interview met SportsNet New York (SNY) voor het eerst openlijk uitgelaten over de affaire én zijn excuses aangeboden. "Ik ben geen antisemiet", benadrukte hij. Als deel van zijn reïntegratieproces moest de speler ook de Joodse gemeenschap ontmoeten.



De All Star vertelde in het interview dat die "emotionele" ontmoetingen "indruk op hem maakten" en hem bewuster hebben gemaakt van het kwaad dat zijn actie heeft gedaan. "Ik wilde niemand kwetsen, niet 1 persoon, maar ook geen groep personen."



Tegen Memphis deed hij 26 minuten mee, goed voor 14 punten. De beste schutters bij de Nets waren Kevin Durant (26 ptn) en Ben Simmons (22).



"Het was super dat hij die minuten kon maken én dat we met hem erbij konden winnen", verwelkomde coach Jacque Vaughn de verloren zoon. "Vanaf nu telt enkel nog de basket."