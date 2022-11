Joel Embiid legt Milwaukee het zwijgen op, Luka Doncic bij club van 50 in NBA

Embiid was thuis goed voor 32 punten (19 in de 2e helft), 11 rebounds en 8 assists. Antetokounmpo kwam tot 25 punten en 14 rebounds. Voor de Bucks, die bij de rust 55-62 voorstonden, was het de vierde nederlaag van het seizoen.



In de tussenstand van de Eastern Conference blijft de kampioen van 2021 tweede achter Boston. De Celtics wonnen een 9e keer op een rij, 109-117 op het parket van New Orleans.



Met 20 driepunters liep Boston snel uit (40-25), de Pelicans kwamen nog wel dicht, maar de ploegmaats van Jaylen Brown (27 ptn, 10 rbs, 7 ass) haalden de buit binnen. Philadelphia is voorlopig achtste in het klassement.



In het westen was Luka Doncic de ster van de avond: op zijn 23e treedt de Sloveen van Dallas toe tot het clubje van 50 triple-doubles in de NBA. Hij zorgde mee voor winst tegen Denver (127-99) met 33 punten, 12 rebounds en 11 assists.



Er is maar één iemand die daar sneller in slaagde. Oscar Robertson meer dan een halve eeuw geleden was 23 jaar en 42 dagen, Doncic is 221 dagen ouder.



