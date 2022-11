NBA: Kevin Durant krijgt hulp uit onverwachte hoek, monsterdunk van Spurs-rookie

"Kijk naar onze basisvijf: Edmond Sumner, Royce O'Neale, Joe Harris, Nic Claxton en ik. Met alle respect, maar wat verwacht je daarvan? Je verwacht overwinningen, omdat ik erbij ben."

Veel respect voor zijn ploegmaats toonde Kevin Durant enkele dagen geleden niet in een interview met Bleacher Report. Toch was het uitgerekend een van die spelers die Brooklyn afgelopen nacht de overwinning bezorgde in Portland.

Met nog minder dan een seconde te spelen duwde Royce O'Neale een shot van Durant door de ring, waardoor Brooklyn won met 107-109. O'Neale liet daarmee een triple-double optekenen: 11 punten, 11 rebounds en 11 assists.

En Durant, topschutter met 35 punten, kreeg nog veel hulp in Portland. De Japanner Yuta Watanabe zorgde voor 20 punten vanaf de bank en zelfs Ben Simmons toonde weer flitsen van zijn talent, met 15 punten, 13 rebounds, 7 assists en prima defensief werk.

Portland probeerde Simmons uit zijn element te halen door hem in het slot naar de vrijworplijn te sturen, maar de Australiër strafte dat af met een 3 op 4. "Hun plannetje heeft niet gewerkt. Ik hou van zulke momenten. Hierop kan ik bouwen. Ons doel is nog altijd de titel", sprak Simmons na afloop.

Dit weekend mogen de Nets wellicht ook Kyrie Irving opnieuw verwelkomen na zijn schorsing. In afwezigheid van de wispelturige guard won Brooklyn 4 van zijn 7 wedstrijden.