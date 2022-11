Zanevska open over emotionele impact oorlog in Oekraïne: "Ik ben op muur gebotst"

Maryna Zanevska pakte eind oktober nog een WTA-titel in Rouen, maar door de oorlog in Oekraïne kon ze er niet van genieten. In een Instagram-post legt onze landgenote haar hart bloot.

“Ik wil niet klagen, want ik ben nog de "lucky one"”, opent ze. “Ik heb zoveel dingen in mijn leven om dankbaar voor te zijn. Maar ik moet mezelf daar voortdurend aan herinneren, want ik heb het elke dag heel moeilijk.”



“Sinds 24 februari (de start van de oorlog in Oekraïne, red) is mijn leven gescheiden in een Voor en Na. Sinds dag één herhaal ik tegen mezelf dat ik me niet slecht mag voelen omdat er mensen hun leven, families en huizen verloren. Maar telkens als ik iets voor mezelf doe, voel ik me schuldig. En ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan."

"Ik bleef mezelf maar zeggen dat ik sterk moest blijven opdat ik mijn familie en andere mensen kan helpen. Maar de laatste maanden ging het slechter met me (mijn gezondheid en energiepeil). Het werd steeds moeilijker om ook maar iets te doen."

"Het enige dat hielp om me beter te voelen, was op de baan staan om een match te spelen. Tijdens zo’n wedstrijd zat ik even in een andere realiteit. Het werkte voor een korte periode. Maar de laatste tijd is het pas echt doorgedrongen: ik ben niet oké.”