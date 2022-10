Maryna Zanevska trakteert zichzelf in Frankrijk op een tweede WTA-titel

Zanevska (WTA-85) nam het in de finale van de eerste editie van de Open Capfinances op tegen de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-90).

Zanevska liep in set 1 snel tot 0-2 uit, maar in het derde spelletje gaf ze zelf haar service uit handen (1-2). Daarna ging het on serve in een enorm evenwichtige strijd gelijk op tot 6-6.

Een tiebreak moest over de eerste set beslissen en ook daarin losten beide finalistes elkaar aanvankelijk van geen vin. Tot Golubic versnelde en Zanevska een 5-2-achterstand moest goedmaken. Onze landgenote deed dat met verve. Even later maakte Zanevska na 1 uur en 12 minuten met 8-6 zelf een einde aan de tiebreak en dus ook de eerste set.

In set 2 was Golubic een vogel voor de kat. De Zwitserse slaagde er geen enkele keer in haar opslagspel te behouden en moest in een halfuur met 6-1 afdruipen.

Voor Zanevska, die in 2016 haar Oekraïense nationaliteit inruilde voor de Belgische, is de WTA 125 van Rouen de tweede WTA-titel in haar carrière, na haar titel in de WTA 250 van het Poolse Gdynia in 2021.