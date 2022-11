Fenomenale Joel Embiid scoort 59 (!) punten voor Philadelphia

Embiid had zo een meer dan belangrijk aandeel in de zege van zijn ploeg (105-98), terwijl hij daags voordien ook al goed was voor 42 punten tegen Atlanta.

Met die 59 punten vestigde Embiid het puntenrecord van dit NBA-seizoen. Dat zijn er 8 meer dan Darius Garland, die vandaag ook indrukwekkend basketbalde, maar met Cleveland van Minnesota verloor. Zijn 51 punten konden niet voorkomen dat de Cavaliers hun eerste thuisverlies van het seizoen leden tegen Minnesota (124-129).

"Ik heb nog nooit zo'n dominante prestatie gezien, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht", zei coach Doc Rivers over de prestatie van Embiid. Die scoorde 26 van de 27 punten in het laatste kwart voor Philadelphia, dat in de Eastern Conference op de zesde plaats staat met zeven zeges tegen evenveel nederlagen.