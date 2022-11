Giannis Antetokounmpo neemt een snipperdag, maar de Milwaukee Bucks blijven winnen

Giannis Antetokounmpo was vrijdag tegen Minnesota nog goed voor een triple-double, maar een dag later kreeg hij rust tegen laagvlieger Oklahoma City, officieel door kniepijn.

Maar ook zonder zijn Griekse klepper bleek Milwaukee een geoliede machine. De 9e overwinning op een rij, de beste seizoensstart in de clubgeschiedenis, kwam nooit in gevaar. De Bucks wonnen uiteindelijk met 108-94.

In afwezigheid van Giannis Antetokounmpo was center Brook Lopez de topschutter met 25 punten. Bobby Portis maakte 12 punten en plukte liefst 21 rebounds. Ook Grayson Allen (19) en Jevon Carter (18) waren goed bij schot.

"Zonder Giannis is het toch altijd een beetje spannend", vertelde Lopez na afloop. "Hij heeft de mogelijkheid om wat te rusten en voor ons is het een kans om beter te worden en te ervaren wat het is om zonder hem te spelen. Iedereen die vandaag op het veld stond, heeft zijn rol vervuld."