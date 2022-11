LeBron James kan met Lakers niet winnen van ex-team Cleveland, Utah blijft verbazen

LeBron James en de Lakers beleven allesbehalve een droomstart in het prille NBA-seizoen. Ook ploeg-in-vorm Cleveland bleek een maatje te groot en pronkt op de tweede plaats in het Oosten.

Na een gelijkopgaande eerste helft gingen de bezoekers nog comfortabel op en over de Lakers in de tweede helft. Uitblinker bij Cleveland was andermaal Donovan Mitchell, de nieuwe aanwinst was goed voor 33 punten, 5 rebounds en 2 assists.

Nog in het Westen haalde Memphis het van Washington. Desmond Bane en Ja Morant waren samen goed voor meer dan 50 punten. Memphis blijft het ook goed doen en staat na 10 wedstrijden op een 3e plek in het Westen (7 gewonnen, 3 verloren).