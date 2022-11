Brecel heeft revanche beet tegen Lyu Haotian op UK Championship, nu tegen Ford

Om een plaats in de kwartfinales neemt Brecel het op tegen de Engelsman Tom Ford (WS-32), die de Schotse topper John Higgins (WS-5) wipte met 6-4. Higgins won het toernooi in 1998, 2000 en 2010.

"The Belgian Bullet" pikte daarna de draad weer op en kwam met breaks van 72 en 55 tot op één frame van de overwinning. Het negende frame kon de Chinees zijn lot nog wat uitstellen, maar kort daarna was het wel raak. Eindstand: 6-4.

Luca Brecel kwam in York het best uit de startblokken en nam met een 124 century een 2-0 voorsprong.

"Mijn UK-finale vorig jaar maakte van mij een andere speler"

Vorig jaar schopte Brecel het tot de finale van het UK Championship. "Ik ben blij met mijn prestatie van zondag", reageerde Brecel. "Die finale heeft van mij een andere speler gemaakt. Sindsdien won ik een aantal mooie toernooien."



"Ik begin elk toernooi met de intentie om het te winnen, terwijl ik vroeger met een kwart- of halve finale tevreden was."



Brecel en Ford, runner-up op de Paul Hunter Classic in 2016 en halvefinalist op het UK Championship in 2018, stonden 4 keer eerder tegenover elkaar: goed voor een 2-2. Ook vorig jaar stonden de twee tegenover elkaar in York, toen haalde Brecel het in de 1/32e finales met 6-5.