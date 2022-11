Uittredend winnaar Judd Trump wipt Luca Brecel in Champion of Champions

Luca Brecel is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finalewedstrijd in groep A van het Champion of Champions snookertornooi (440.000 euro). De Limburger moest in het Engelse Bolton met 4-2 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Judd Trump, het topreekshoofd en de uittredende winnaar.