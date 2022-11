Geen Lando Norris in GP van Brazilië? De Brit moet afrekenen met mogelijke voedselvergiftiging

Vandaag waren er de gewoonlijke mediaverplichtingen voor de rijders. Die sloeg Lando Norris over door ziekte.

En dus rijst de vraag of hij de eerste vrije training van morgen haalt. Om 16.30 uur Belgische tijd staan die op het programma, om 20 uur zijn er de kwalificaties voor de sprintrace van zaterdag.

Norris staat in de WK-tussenstand zevende, met 111 punten. Max Verstappen (Red Bull) is al sinds begin oktober zeker van zijn tweede wereldtitel op rij in de Formule 1.