Max Verstappen is Michael Schumacher voorbij na sterk staaltje in Mexico

Max Verstappen (winnaar): "Het hielp dat ik mijn positie vasthield in de eerste bocht. En onze bandenstrategie verschilde natuurlijk ook. We moesten goed opletten, maar we kregen het voor mekaar."

Lewis Hamilton (tweede): "Voor de pitstop bleef ik nog dicht in de buurt, maar de Red Bulls gaan duidelijk te hard. Waarschijnlijk kozen ze ook voor de betere bandenstrategie. Wij hadden de race misschien op zachte banden moeten uitrijden."

Sergio Pérez (derde): "Helaas maakte ik een slechte pitstop. Toen ik weer in de buurt van Lewis kwam, moest ik me focussen op de derde plaats. Inhalen is hier zo moeilijk. Een derde plaats is mooi, maar voor zo'n publiek had ik graag nog beter gedaan."