Duitse keeperstrainer houdt vast aan geplaagde Manuel Neuer als eerste keuze

Andreas Kronenberg is keeperstrainer bij Duitsland en heeft zich heel duidelijk uitgesproken over de kwestie: Manuel Neuer is en blijft de eerste keuze.

Kronenberg wil geen open competitie voor die positie, omdat dat volgens hem niet bevorderlijk zou zijn. Daarmee trekt de Mannschaft de lijn van de afgelopen jaren door.

Neuer staat namelijk al sinds het WK van 2010 onafgebroken tussen de palen bij Duitsland, hij telt 113 caps. Ook nu hij net uit blessure komt, blijft hij dus de steun genieten van zijn nationale elftal.

Alhoewel dat misschien een logische beslissing lijkt, zal het voor Marc-André ter Stegen toch binnenkomen. De doelman van Barcelona kreeg dit seizoen in de Spaanse competitie nog maar vier doelpunten tegen in dertien wedstrijden, waarbij hij elf keer een clean sheet kon houden.