Romeo Lavia krijgt nieuwe coach bij Southampton na slechte reeks

Hasenhüttl, die sinds 2018 aan het roer stond bij Southampton, voelde zijn stoel al even wankelen. De nederlaag tegen Newcastle, de 6e in 9 wedstrijden, deed hem uiteindelijk de das om.

Southampton staat op de 18e plek in de Premier League. Het legt zijn lot voorlopig in handen van de Spaanse assistent Ruben Selles, want woensdag volgt al een League Cup-duel tegen derdeklasser Sheffield Wednesday.

"Hasenhüttl vertrekt na een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de club, waarbij hij getuige was van enkele memorabele resultaten en ook een sleutelrol heeft gespeeld in de ontwikkeling van onze clubinfrastructuur, identiteit en spelersploeg", klinkt het bij Southampton.