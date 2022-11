Referee Department oordeelt over fase Bataille-Amuzu: "VAR-interventie en penalty"

Scheidsrechter Jasper Vergoote zag geen graten in een duw van Jelle Bataille op Francis Amuzu in de zestien van Antwerp en wuifde de penaltyfase weg.

Het Referee Department leest de fase anders: "We verwachtten een VAR-interventie en een strafschop, want het was een duidelijke en opzettelijke duw. Amuzu verloor daardoor zijn evenwicht."