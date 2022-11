Ploegbaas Jurgen Mettepenningen na EK: "Eerst even genieten van deze truien"

De Citadel van Namen was bij de profs de speeltuin van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Ons seizoen is tot op heden meer dan geslaagd", klopte de ploegbaas zich op de borst tijdens een persmoment vanmiddag.

"Het was niet alleen in Namen goed. We zitten nu aan 20 crossen waaraan wij deelnamen en daarvan hebben wij er niet minder dan 17 van gewonnen. Dat is top."

"Laat ons nu even genieten van die twee titels en dan leven we naar de volgende kampioenschappen toe. Ik heb ondertussen geleerd dat je in het veldrijden niet te veel vooruit moet kijken, maar genieten van de successen die je hebt. Dromen kan je altijd, de truien die we nu hebben pakken ze ons al niet meer af."

Fem van Empel maakt binnenkort wel de overstap naar het Team Jumbo-Visma en verlaat Pauwels Sauzen-Bingoal. Met Michael Vanthourenhout loopt wel nog een contract.

"Het zou flauw van mij zijn mocht ik nu zeggen dat het me niets doet dat Fem van Empel eind dit jaar vertrekt. Maar wij hebben gesprekken gehad. Haar ambities liggen anders dan de onze. Wij kunnen haar geen wegprogramma aanbieden zoals Jumbo-Visma dat kan."

"Zij wil zich verder ontdekken en ontwikkelen op de weg als renster, bij ons gaat dat niet. Ik laat haar daarom gaan. We mogen trots zijn op het feit dat wij haar ontdekten en dragen zo ons steentje bij in het succes dat ze al boekte."

"Michael Vanthourenhout ligt nog tot eind volgend jaar onder contract. We hebben bij de mannen dus nog een tijdje een 'gouden duo'. Het is belangrijk dat Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt elkaar verstaan en zo samen crossen zullen winnen."