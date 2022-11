Kristof D'Haene daags na de tranen: "1 persoon zei bepaalde dingen en dat ging te ver"

Ik snap het uitschelden wel, maar niet de hele tijd. Bepaalde woorden mochten niet gezegd worden. We zijn geen robots en doen ook maar ons best. Bij ons doet het ook pijn.

"We zijn geen robots en doen ook maar ons best. Bij ons doet het ook pijn. Dat is het lelijke van het voetbal, zeker?"

"Ik probeer de ploeg op sleeptouw te nemen en hoop dat het draait. Het doet ook pijn aan mijn hart, want KVK is alles voor mij."

"We horen thuis in eerste klasse en ik zie het goedkomen"

Ook na de match was er nog een gesprek tussen KVK-fans en hun aanvoerder. "Ze excuseerden zich voor die ene persoon. Het is mooi dat ze het opnamen voor mij."

"Ik wil ook dat KVK in eerste klasse blijft. We hebben elkaar nodig. Ik ben in dialoog gegaan om mijn verantwoordelijkheid te nemen en we blijven elkaar steunen tot het einde."

"Het is zeker nog niet voorbij", klinkt D'Haene strijdvaardig. "Na het WK zijn er nog genoeg wedstrijden om alles te keren. Ik geef niet op. Er is genoeg kwaliteit. We horen thuis in eerste en ik zie het goedkomen."

"Ik laat er mijn slaap niet meer voor", sluit de kapitein het voorval af. "We willen antwoorden met de voetjes op het veld. En ik kan mezelf niets verwijten."