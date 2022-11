Lamkel Zé wil KV Kortrijk weer verlaten: "Ik teken in januari bij Ferencvaros"

Het is nooit stil rond Didier Lamkel Zé. Na een opgemerkte terugkeer op de Belgische voetbalvelden bij KV Kortrijk lonkt de Kameroener alweer naar de uitgang.

"Gezien mijn kwaliteiten weet ik dat ik meer waard ben dan KV Kortrijk", zei de aanvaller in een exclusief interview met de RTBF. "Dat is ook de deal die ik heb gesloten met algemeen manager Matthias Leterme toen ik hier tekende."

"Ik heb een grote uitdaging nodig om mijn carrière naar een hoger niveau te tillen, en dit is een aanbod dat ik niet kan weigeren. Ferencvaros is een grote club, die elk jaar in de Champions League of Europa League speelt."

"De Hongaren volgen me al lang en wilden me al toen ik nog bij Antwerp speelde. Het is voor 90 procent rond, dus ik kan aankondigen dat ik in januari in Hongarije zal tekenen."

Lamkel Zé ging gisteren ook niet akkoord met de straf die hij kreeg van het Disciplinair Comité van het Profvoetbal, voor zijn aanstootgevende filmpjes na het duel tegen Antwerp eerder dit seizoen.

In het kader daarvan moest hij in gesprek met het Antwerp-bestuur en de fans. De Disciplinaire Raad zal de zaak dinsdag 8 november behandelen.