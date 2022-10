Bijzondere straf voor Didier Lamkel Zé na provocaties: een ontmoeting met de Antwerp-fans

Didier Lamkel Zé liet tegen Antwerp niet na om zijn aandeel in de overwinning van Kortrijk te onderstrepen met tal van gebaartjes en provocaties. Na de match deed hij daar op Instagram nog een schepje bovenop.



Volgens het Disciplinair Comité ging Lamkel Zé te ver. Het legt hem een voorwaardelijke schorsing van 2 wedstrijden op, die bij een nieuwe overtreding in het komende jaar in werking zal treden.



Daarnaast legt het Disciplinair Comité ook een alternatieve sanctie op: "Een ontmoeting met supporters en officiële vertegenwoordigers van Antwerp." Maar of die daar op zitten te wachten...?