Arnstad (Anderlecht) 4 matchen geschorst, Jeunechamps (Seraing) 3 duels niet op de bank

Scheidsrechter Laforge had het eerst niet gezien, maar nadat de VAR hem had gewezen op een elleboogstoot van de jonge Anderlecht-middenvelder Kristian Arnstad kon hij niet anders dan de rode kaart te trekken. De Noor deed hiermee zowel zichzelf als zijn ploeg de das om. Anderlecht verloor nog tegen Zulte Waregem, hijzelf wordt 5 matchen geschorst, waarvan eentje met uitstel. Hij moet bovendien een boete van 4.500 euro betalen. Anderlecht kan nog in beroep gaan tegen de straf.

3 matchen voor Seraing-coach Jeunechamps

Seraing moet het wellicht enkele matchen zonder zijn coach José Jeunechamps langs de zijlijn doen. In de slotfase tegen Cercle Brugge ging Jeunechamps even door het lint bij een algemeen opstootje.



De ervaren trainer deelde zelf een paar tikken uit, iets wat de VAR had gezien. Jeunechamps werd meteen naar de tribune gestuurd en krijgt van het Disciplinairé Comité nu een schorsing van 4 matchen, waarvan 1 met uitstel. Hij moet ook 3.500 euro boete betalen.



Ook Jeunechamps en/of Seraing kunnen nog in beroep gaan.