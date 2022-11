Gehoord in 90 minutes: "Een bondscoach moet zoals een president zijn"

Feestdag of niet, het kwartet van 90 minutes smeerde ook vandaag zijn stembanden. Met JVD! In de praatzetel, over God en klein Pierke, zijnde Dieu en Lamkel Ze. Burnley swingt op het ritme van Benson en Ko(mpany). Sam neemt afscheid van Cercle, en het is, zo blijkt, geen definitief adieu. Het geel van Milinkovic, het rood van Kroos. Hazard is een steengoeie Belgische film, maar ons is het een raadsel waarom Roberto Martinez er geen co-producent van is. Alles wat op Hazard rijmt, wordt door de bondscoach aanbeden - behalve dan Trossard.