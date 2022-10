Gezien in 90 minutes: "Mourinho is de rattenvanger van Hamelen"

G-spot

Superman returns ofte Wes is back. We zijn de eerste voetbalpodcast van het land waarin het niet over CDK maar wel over TDK gaat. Mazzu’s Waterloo was Sclessin (om het met kapitein Haddock te zeggen: ‘Duizend bommen en granaten!’). Genk freewheelt.

Newcastle is een ploeg met een verrassend goed plan. In Rome slaat Osimhen toe en wordt steeds duidelijker dat Mourinho de rattenvanger van Hamelen is. Wesley heeft een broer, die altijd aan de slag kan in een bakkerij. Kreeg Mbappé een koekje van Poetins deeg?

Waarom leidt een aanvoerdersband tot een rel? Sams volgende filmproject is een hoofdrol, als figurant is hij nu eenmaal te nadrukkelijk aanwezig. En er is de niet te ontkennen parallel tussen pompoenen en voetbal - de evolutieleer anno 2022.