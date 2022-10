Gezien in 90 minutes: "Casillas en Puyol hebben echt de beerput geopend"

90 minutes

Aster rijmt erop los, Steven kan de zege van Anderlecht niet rijmen met tactiek. De nieuwste reclamespot van Dash wordt opgenomen in Burgos, ze hebben daar opvallend schone lakens. Er is de gun(ners)factor van de koploper in de Premier League. En er waren een resem belachelijke, niet geVARde handsbalfases op het continent. Ooit komt het ervan, geeft Sam Cimitero de aftrap van de Clasico. In afwachting blijft hij nog even verenigingwatcher. En tot slot is dit de week waarin San Iker flink wat van zijn heiligheid verloor?