Geen nieuwe Belgische medaille op WB shorttrack: Hanne Desmet wint B-finale, broer Stijn geblesseerd

Hanne Desmet is op de 1.000 meter gestrand in de halve finales. De bronzen medaillewinnares van de Winterspelen in Peking schaatste lang op kop, maar zag in de laatste ronden Suzanne Schulting en de Zuid-Koreaanse Kim nog voorbijkomen.

Geblesseerde Stijn Desmet past voor Salt Lake City

De Belgische mannen hebben zich zondag op de aflossing over 5.000 meter tevreden moeten stellen met de derde plaats in de B-finale. Adriaan Dewagtere, Ward Pétré, Rino Vanhooren en Enzo Proost verschenen aan de start.

Proost was de vervanger van de geblesseerde Stijn Desmet en dat scheelt toch een slok op de borrel voor de Belgen. Uitgerekende Proost ging door toedoen van een Nederlander onderuit. België, vorig seizoen bij het WK op dit onderdeel vijfde, was kansloos en Nederland werd gediskwalificeerd.

De vervanging van Stijn Desmet was noodzakelijk, omdat hij bij zijn val in de finale van de 1.500 meter op zaterdag een blessure had opgelopen. "Hij kon nog wel de mixed relay schaatsen", liet Ingmar van Riel later weten.

Het maakt de prestatie van Desmet op de mixed relay enkel indrukwekkender. Met een machtige eindsprint bezorgde hij België de zilveren medaille.

Maa op zondag kwam Desmet niet meer in actie in Montréal. Hij zegde af voor de aflossing én voor de kwartfinales op de 1.000 meter. "Uit voorzorg" blijft hij ook volgende week op de WB-manche in Salt Lake City langs de kant.