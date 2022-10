Monza-speler Pablo Mari moet geopereerd worden na aanval met mes in Milanees winkelcentrum

Pablo Mari was donderdag zijn boodschappen aan het doen toen een 46-jarige man een mes trok en in het rond begon te steken. Eén winkelmedewerker overleefde de aanval niet, 5 anderen raakten gewond.

Een van de gewonden was voetballer Pablo Mari, die door Arsenal uitgeleend wordt aan de Italiaanse eersteklasser Monza. Over Mari kwam er gisteravond al geruststellend nieuws, al zal de Spanjaard wel nog geopereerd moeten worden.

"Hij is niet in levensgevaar en we verwachten dat hij snel zal herstellen. Zijn verwondingen zijn niet ernstig, maar hij heeft wel een operatie nodig aan zijn rug", laat Monza-CEO Adriano Galliani weten.

"Ik heb Pablo bezocht in het ziekenhuis en hij is een vechter. Hij vertelde me dat hij geluk gehad heeft. Pablo's vrouw was er ook bij, hun kind zat in de winkelkar. Hij werd geraakt in zijn rug, daarna stak de dader iemand in zijn nek. Pablo heeft iemand anders zien sterven voor zijn ogen."

"Onze gedachten gaan nu uit naar het dodelijke slachtoffer en naar de andere betrokkenen en hun familie", klinkt het nog bij Monza.



De dader werd uiteindelijk overmeesterd door Massimo Tarantino, voormalig voetballer van Napoli en Inter. "Maar maak geen held van mij", relativeerde Tarantino zijn tussenkomst.

De dader van de steekpartij is opgepakt. Zijn motief is voorlopig onbekend, maar volgens de Italiaanse politie had de man psychologische problemen.