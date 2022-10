"Origi is de beste speler op training, nog genoeg geduld voor De Ketelaere"

De ene lijkt klaar om los te branden, de andere zoekt nog altijd naar zichzelf: Divock Origi (27) schept meer en meer verwachtingen bij AC Milan, Charles De Ketelaere (21) kan die voorlopig niet invullen. Hoe kijken ze in Italië naar de Belgische inbreng bij de kampioen?

Ook al klonk zijn naam geenszins bekend in de oren, door de lange transferonderhandelingen en het stevige prijskaartje was Charles De Ketelaere al vanaf zijn eerste stapjes op Italiaanse bodem deze zomer een hot topic in Milaan. Maar in voetbal gaat het snel, want enkele maanden later lijkt de liefde al een beetje bekoeld. De Ketelaere kan het aanwassende geroezemoes niet counteren met statistieken en lijkt niet goed in zijn vel te zitten. "Maar je mag zeker niet zeggen dat ze bij Milan hun geduld al aan het verliezen zijn", stelt Luca Bianchin, die voor La Gazzetta dello Sport kind aan huis is bij de Italiaanse kampioen. "Milan heeft van bij het begin gezegd dat er tijd nodig zou zijn, al hadden ze toch iets meer verwacht van zijn aandeel in het offensieve compartiment. Ze dachten dat hij snel zou scoren en daar een bijdrage zou leveren, zoals hij ook bij Club Brugge had gedaan."

Charles De Ketelaere oogt bezorgd en je voelt de spanning als hij op het veld staat. Hij heeft gewoon een goal nodig. Dat zou hem echt bevrijden. Luca Bianchin (La Gazzetta dello Sport)

De Ketelaere aast nog op zijn eerste doelpuntje. "Milan was echt op zoek naar een trequartista die ook goals maakt. Maar misschien was hij nog niet klaar om elke 3 dagen een topmatch te spelen, zoals nu in de Serie A en de Champions League." "Hij oogt ook wat bezorgd en je voelt de spanning als hij op het veld staat. Dat had ik ook niet meteen verwacht, want hij was sterk begonnen aan zijn seizoen. Maar de jongste weken wringt er iets." Milan-coach Stefano Pioli predikte al dat er geduld moet zijn, zoals Milan destijds ook gehad heeft met Rafael Leao en Sandro Tonali. "En dat heeft zich uitbetaald bij die spelers." "Het is vrij simpel: een goal zou Charles echt bevrijden. Zeker mocht dat een cruciale goal zijn. Niet de 4-0, wel de 2-1 in een moeilijke match." "De Milanisti verwachtten misschien meer van hem, maar dat zijn fans, hé." "Voor Milan hoefde hij niet meteen de beste speler van de ploeg te worden, maar de supporters hebben zich een beetje miskeken op die soap en de transfersom. Zo'n bedrag, meer dan 30 miljoen euro, dat waren ze bij Milan niet meer gewoon." (lees voort onder de foto)

"Divock Origi is fysiek zo sterk, ook al lijkt dat een contradictie"