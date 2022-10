Extra Time over De Ketelaere: "Niet juichen als je team scoort, daarmee moet je opletten"

Charles De Ketelaere moet duidelijk zijn draai nog vinden bij Milan. Ook tegen laagvlieger Monza kon hij dit weekend zijn stempel niet drukken. Het viel Gert Verheyen ook op dat de houding van De Ketelaere niet goed zat.

"Op het einde van de match had hij nog een grote kans, maar toen had hij het al opgegeven. Er lukte nauwelijks iets", zag Verheyen. "Hij was ook niet blij met de andere goals. Daar moet je wel echt mee opletten."

"Wanneer je gewoon wegstapt bij een doelpunt van je team en niet blij bent, dat vind ik in een ploegsport erg kwalijk. Als je ervan gedroomd hebt om voor Milan te spelen, mag je niet zo rondlopen."

Filip Joos trad Verheyen bij. "Hij is ook niet onder de Curva gegaan na de match. Je zag het inderdaad al bij die goals. Het weegt op hem. Nu beginnen ze over zijn houding om dat het zo duidelijk is."

De Ketelaere scoorde nog niet voor Milan, qua assists staat de teller op één. "Dat had wel wat meer kunnen zijn, die goals en assists. Hij gaf ook al eens een geweldige pass die niet afgewerkt werd. Die pech heeft hij dan ook."