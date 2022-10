Voormalig Chinees wonderkind houdt Luca Brecel uit kwartfinales in Noord-Ierland

Eigenlijk ging het al mis voor Luca Brecel in de eerste sessie van de dag. Hij leidde tegen Pang Junxu met 3-1 toen hij door twee onbegrijpelijke missers nog alle zeilen moest bijzetten om alsnog te winnen.



Die missers waren blijkbaar in het hoofd van Brecel gekropen, want in de avondsessie tegen Lyu Haotian kwam hij er niet aan te pas: 4-0.



Lyu is net als Brecel een wonderkind. Hij schreef in 2012 geschiedenis door op zijn 14e de kwartfinales van een rankingtoernooi te halen, nog altijd een record. Sindsdien had hij moeite om regelmaat in zijn spel te leggen. Misschien kan de zege tegen Brecel hem wel naar een eerste toernooizege ooit katapulteren?