Brazilië rekent af met Italië op weg naar WK-finale tegen Servië

De setstanden liegen niet: topfavorieten Brazilië en Italië hebben er een spannende partij volleybal opzitten.

23-25, 25-22, 24-26 en 19-25. Het verschil tussen beide ploegen was klein. De krachtige Braziliaanse vrouwen sleepten in het slot driemaal setwinst uit de brand. Eindresultaat: 1-3 en een plek in de finale.

Zaterdagavond om 20 uur wacht Servië. Italië speelt eerder die avond om het brons tegen de Verenigde Staten.