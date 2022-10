Yellow Tigers: "Als we morgen ook zo braaf spelen, wordt het moeilijk"

De Yellow Tigers begonnen nochtans veelbelovend tegen Japan met winst in de 1e set. Maar daarna nam Japan de regie over.

"Japan heeft niet veel gestalte. Als je daarvan wil profiteren, dan moet je de bal zo scherp mogelijk tegen het net krijgen. Dat is vandaag te weinig gebeurd", geeft sleutelspeelster Britt Herbots toe.

"In de 2e set zijn we een beetje beginnen te roepen op elkaar, maar dat hebben we helemaal niet nodig in onze ploeg. We moeten het hebben van ons samenspel."

Ook de grinta - het handelsmerk van de Tigers - was toen ver te zoeken. "Als het even moelijker gaat, is het niet gemakkelijk om even spiritvol op het veld te blijven staan."

"We hebben die grinta wel kunnen terugbrengen in set 3 en 4. Jammer dat we het dan niet kunnen afmaken op de belangrijke momenten."

Is deze nederlaag een klapje voor het vertrouwen van de Tigers? "Onze vleugeltjes zijn er even afgeknipt. We moeten kijken wat we vandaag beter hadden kunnen doen."

"Hopelijk zorgt het resultaat van morgen voor een boost richting de wedstrijden in het weekend."