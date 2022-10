"Als Yellow Tigers niveau halen van vorige week, komt zege tegen Argentinië vanzelf"

Verrassend vond Dominique Baeyens de 3-1-nederlaag tegen Japan gisteren niet.

"Japan is wereldtop. Iedereen kende de kwaliteiten van Japan: schitterend verdedigend werk en technisch heel sterk."

"Om dit Japan te verslaan hadden de Tigers het niveau nodig dat ze haalden tegen Italië en Nederland. Dat niveau haalden de Tigers gisteren niet."

Dat de Tigers zichzelf niet waren, had volgens Baeyens ook te maken met de tegenstander. "Japan hield de Tigers in een bepaalde wurggreep en daar zijn ze zelden uitgeraakt."

"Het was ook niet allemaal slecht van de Tigers. Ze hebben geknokt en in de 1e set leverden ze goed opslagwerk. Dat konden ze daarna niet doortrekken, wat de verdienste was van Japan."

"Japan bracht nieuwe speelsters in en de libero herpakte zich in de receptie. De snelheid waarmee de Japanse aanvallen uitgevoerd werden, was enorm. Dan weet je dat het een hele match lang moeilijk wordt."