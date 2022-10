FIFA zet 215 miljoen euro opzij om clubs te vergoeden die WK-spelers afstaan

Dat is hetzelfde bedrag als vier jaar geleden voor het WK in Rusland en komt per dag neer op iets meer dan 10.000 euro per speler.

Clubs worden vergoed vanaf de voorbereidingsperiode, die voor dit WK eerder kort is. De nationale voetbalcompetities lopen door tot minder dan een week voor de openingswedstrijd.

De bijdrage per speler zal worden verdeeld onder de clubs voor wie de speler gedurende twee jaar voor het WK is uitgekomen.

Tijdens het WK van 2018 kregen zo 416 clubs van 63 nationale federaties een vergoeding.