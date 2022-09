Yanina Wickmayer over haar eerste titel als tennissende mama: "Hecht er veel belang aan"

Yanina Wickmayer beviel in april 2021 van een dochtertje, Luana Daniëlla. In februari van dit jaar haalde ze haar rackets weer uit de kast.

Dit weekend kon Wickmayer haar eerste titel vieren. In het dubbelspel van het toernooi in Seoel toonde ze zich samen met Kristina Mladenovic de beste in het dubbelspel.

"We hebben de finale van begin tot einde agressief aangepakt", zegt Wickmayer.

"We waren goed voorbereid, maakten de juiste tactische keuzes, bleven geconcentreerd en maakten toch plezier op het terrein."

"We gaven de tegenstander geen cadeaus en maakten het op de beslissende momenten af. Het was een mooie dag."



"Ik hecht heel veel belang aan deze titel. Het is de eerste keer sinds ik moeder werd dat ik een toernooi win en ik deed het aan de zijde van een van mijn beste vriendinnen op het circuit. Dat maakt het allemaal wat specialer. Dit geeft zeker vertrouwen voor de toekomst, zowel voor het dubbel- als het enkelspel."