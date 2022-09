Yanina Wickmayer steekt dubbeltitel in Seoel op zak met Mladenovic

Het Belgisch-Franse duo brak meteen in het 2e spel, kreeg een rebreak om de oren, maar reageerde zelf met een nieuwe break: 3-1. Dat voordeel gaven ze niet meer weg: 6-3.



Set 2 begon ook met een break/rebreak, waarna Wickmayer en Mladenovic wegliepen met nog 2 break erbovenop: 6-2.



Wickmayer maakte in februari haar comeback na een zwangerschap. Het is haar derde WTA-dubbeltitel, na Luxemburg in 2013 en Washington in 2016. In 2018 pakte ze in Indian Wells ook een Challenger Series WTA 125K-dubbeltitel.



In het enkeltoernooi verloor Yanina Wickmayer (WTA-460) donderdag in de achtste finales van de Britse Emma Raducanu (WTA-77).



Het enkeltoernooi werd gewonnen door de Russin Ljoedmila Samsonova (WTA- 30), die met 7-5, 7-5 de Chinese Zheng Qinwen (WTA-36) bedwong. De 23-jarige Samsonova heeft zo een vierde WTA-titel beet. Eerder dit jaar was ze de beste in Washington en Cleveland. De 19-jarige Zheng speelde haar eerste WTA-finale. Ze won in juni wel het WTA Challenger in Valencia.