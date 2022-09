Alison Van Uytvanck onttroont Elise Mertens als Belgische nummer 1 op WTA-ranking

Op de voorbije US Open strandde Mertens, die last had aan haar rechterbovenbeen, in de eerste ronde. Voor het eerst sinds 2018 bereikte ze niet minstens de derde ronde in een grandslamtoernooi. Vorige jaar speelde ze nog de 4e ronde in New York, daardoor verloor ze een pak punten.



Alison Van Uytvanck, die wat met haar rug sukkelde, ging er vorig jaar in ronde 1 uit, nu klopte ze daarin Venus Williams. Ronde 2 was het eindstation. Zo wipte ze over Mertens.



Bovenaan de ranking verstevigt de Poolse Iga Swiatek haar koppositie na haar eindzege op het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Verliezend finaliste Ons Jabeur uit Tunesië klimt van de vijfde naar de tweede plaats. De Estse Anett Konatveit vervolledigt de top drie.



De 18-jarige Amerikaanse Cori Gauff, kwartfinaliste in New York, maakt voor het eerst haar opwachting in de top 10. Ze is achtste (+4). De Britse Emma Raducanu, vorig jaar winnares van de US Open, dondert van de 11e naar de 83e plaats.



De Canadese Leylah Fernandez, die in 2021 de finale verloor, zakt 26 plaatsen naar de 40e stek. Raducanu sneuvelde in New York in de eerste ronde, Fernandez in de tweede.



Verder is Maryna Zanevska de Belgische nummer 3 op de 100e plaats (-3). Greet Minnen is 141e (-31) en Ysaline Bonaventure 145e (+6).