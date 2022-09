Nooit eerder gebeurd: renner/analist Jan Bakelants ondergaat dopingtest op de VRT

Wielrenners moeten al jaren hun "whereabouts" invullen. Zo weten de controleurs waar en wanneer ze bij de fietsers moeten aankloppen voor een dopingtest.

Maar dat je zelfs op de VRT een controle mag verwachten, dat had niemand durven te denken. Vanochtend vroeg gebeurde dan toch het ondenkbare.

Jan Bakelants draafde bij presentator Ruben Van Gucht op als analist van het WK wielrennen, toen hij plots in het potje moest plassen. Want jawel, er stond een controleur van het Wereldantidopingagentschap WADA voor de deur.

Bakelants: "Het leven buiten het WK wielrennen gaat duidelijk voort (lacht). De mensen van het WADA zijn naar de VRT gekomen. Het is niet evident om hier binnen te geraken, maar het is hen toch gelukt."

"Ik zag bepaalde mensen raar opkijken toen ik met een potje door de gang liep. Ik had het ook zelf niet verwacht, want we zijn al laat in het seizoen. In de Vuelta had ik al veel controles meegemaakt, dus dacht ik dat de rest van het jaar wat kalmer zou zijn."

"Maar blijkbaar zijn ze nog wakker en is er nog budget om werk te maken van hun controles..."